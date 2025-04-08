مديرية العمل بجنوب سيناء توفر 147 وظيفة للشباب بالقطاع السياحي

قالت وفاء نجاح، مدير عام مديرية العمل بجنوب سيناء، إنه جرى فتح باب التقديم لـ 147 فرصة عمل في المنشآت السياحية بمدينتي شرم الشيخ ورأس سدر، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك استجابة لمطالب الشباب الراغبين في توفير فرص عمل حقيقية، وذلك برعاية محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضحت مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أن التقديم متاح من خلال مكاتب العمل بكافة المدن، إدارة بحوث العمالة، أو عبر الإيميل الخاص بالمديرية، أو التوجه لمقر المديرية بجوار قسم شرطة طور سيناء.

وأكدت أن المديرية تعكف على تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتركيز على زيادة معدلات التشغيل، هذا بجانب تنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الشباب على كافة أنواع الحرف لدعمهم في توفير مزيد من فرص العمل بما يساهم في الحد من معدلات البطالة.

وأشارت إلى أنه يجرى تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لمتابعة أحوال العمالة بها، إلى جانب حصر وتسجيل المنشآت التي يعمل بها 20 عامل فأكثر، والوقوف على نسبة استيفاؤها لتعيين نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي الهمم.