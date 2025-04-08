ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية لزيادة إنتاج الفحم

من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، اليوم الثلاثاء، لزيادة إنتاج الفحم الذي يعتبر مصدرا للطاقة يمكن الاعتماد عليه في الولايات المتحدة لكنه ملوث للبيئة.

وقال مسؤولان رفيعا المستوى في البيت البيض إن ترامب سيستخدم سلطة الطوارئ التي يتمتع بها لكي يسمح باستئناف تشغيل بعض محطات توليد الكهرباء بالفحم للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد في ظل نمو نشاط مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

وقال المسؤولان اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما إنه من المنتظر توقيع الرئيس لهذه الأوامر بعد ظهر اليوم.

يذكر أن الرئيس ترامب، الجمهوري، تعهد منذ وقت طويل بزيادة استخدام ما يسميه الفحم "الجميل" في تشغيل محطات توليد الكهرباء وغيره من الاستخدامات لكن هذا القطاع يتراجع منذ عقود.

ومن المتوقع أن توجه هذه الأوامر التنفيذية الوكالات الحكومية الاتحادية لتحديد مصادر الفحم في الأراضي الاتحادية وإلغاء القيود المفروضة على استخراجه ومنح الأولوية لاستخدام الفحم الموجود في الأراضي الأمريكية.

كما ستوجه الأوامر وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم للاعتراف بانتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي ترجع إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والتي أوقفت تأجير مشروعات الفحم على الأراضي الاتحادية، وإلزام الوكالات الاتحادية بإلغاء السياسات التي تعمل على تحويل الأمة بعيدًا عن إنتاج الفحم.

كما تستهدف الأوامر الرئاسية تشجيع تصدير الفحم وتكنولوجيا استخدامه لتسريع تطوير تكنولوجيا استخراج واستخدام الفحم.