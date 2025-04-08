محافظ بني سويف يناقش ملفات الطب البيطري خلال لقائه بنقيب الأطباء البيطريين

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر، بحضور الدكتور خالد شقير، نقيب بيطريي بني سويف، والدكتور خالد عباس، عميد كلية طب بيطري بني سويف، والدكتور أحمد الجبالي، مدير عام مديرية الطب البيطري.

رحب المحافظ بنقيب الأطباء البيطريين، مثمنًا الدور الذي تقوم به النقابة العامة وفروعها في المشاركة في بناء الوطن. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين النقابة وأجهزة المحافظة المعنية بقطاع الطب البيطري، خاصة في مجالات تنظيم القوافل العلاجية، وعقد اللقاءات والندوات الإرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية وأهمية تحصين الماشية، والعمل على زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وتطرق اللقاء لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعظيم سبل الدعم والتعاون في هذا المجال، بجانب التعاون في تفعيل الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء. كما تم بحث التعاون في دعم منظومة العمل في القطاع البيطري، الذي يُعتبر من أهم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة خطط ومستجدات الحملات التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحصين الثروة الحيوانية من الأوبئة والأمراض.