تقرير: إيران وعُمان تخططان لفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز خلال الهدنة

تخطط إيران وسلطنة عُمان لفرض رسوم عبور على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار لمدة لأسبوعين، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء.

وأفادت تسنيم بأن الأموال التي سيتم جمعها ستُخصص لأغراض إعادة الإعمار.

وطلبت شبكة (سي إن إن) تعليق وزارة الخارجية العُمانية حول الموضوع.

وكان المضيق مغلقا عمليا منذ بدء الحرب، حيث أظهرت بيانات تتبع الملاحة أن نحو 5% فقط من حجم الشحن قبل الحرب يمر الآن. وتمكنت بعض الناقلات من العبور، فعلى سبيل المثال، تفاوضت باكستان والهند مع إيران لضمان مرور بعض سفنها.

وبحسب التقارير، كانت إيران تفرض رسوما تصل إلى 2 مليون دولار لكل سفينة لعبور هرمز، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان أي من مشغلي السفن قد دفع هذه الرسوم.