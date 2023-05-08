الكرملين: نظام كييف لا يرعى الإرهاب فحسب بل هو منظم مباشر له

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين اليوم الاثنين، إن تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن استعدادها "لقتل الروس في جميع أنحاء العالم"، تشير إلى أن نظام كييف لم يصبح مجرد راع للإرهاب، بل أصبح منظما مباشرا للأعمال الإرهابية.

وكان بيسكوف يعلق على بيان لرئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بودانوف، في تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي قتلت فيه داريا دوجينا ابنة الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين "ما سأقوله في هذه المسألة هو أننا قتلنا وسنواصل قتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا"، بحسب قناة "آر. تي" الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين "هذا تصريح وحشي حقا. هذا البيان، وما قاله السيد بودانوف، هو تأكيد مباشر على أن نظام كييف لا يرعى النشاط الإرهابي فحسب، بل هو منظم مباشر لهذا النشاط".

وقال بيسكوف إن موسكو ستراقب عن كثب رد فعل الغرب على تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن استعدادها "لقتل الروس في جميع أنحاء العالم. يجب إدانة مثل هذه الكلمات".

واضاف بيسكوف "اليوم سنراقب عن كثب رد فعل العواصم الأوروبية وكذلك واشنطن- وخاصة واشنطن، لأنه من الصعب جدا أن نتصور أن مثل هذه التصريحات الإرهابية الصادرة من كييف يمكن أن تبقى دون إدانة. لذلك سننتظر اليوم هذه الإدانات".

وقال بيسكوف إن تصريحات السلطات الأوكرانية حول استعدادها لـ "قتل الروس في جميع أنحاء العالم" تؤكد مرة أخرى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية خاصة كان صحيحا.

وشدد بيسكوف على أن "تصريح السيد بودانوف هذا يؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس بوتين بشن عملية عسكرية خاصة".