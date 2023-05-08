الأهلي يطالب لاعبي اليد بالتركيز على البطولة الرابعة بعد لقب السوبر

يعيش الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حالة من الأفراح المؤقتة، بعد الفوز على الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأكد فريق الأهلي لكرة اليد على هيمنته على معظم البطولات هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر، قبل أن يحصل على البطولة الثالثة بالفوز على الزمالك بنتيجة 27-24، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل في الجزيرة.

وحرصت إدارة الأهلي على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني وقطاع كرة اليد في النادي بالتتويج باللقب، مؤكدةً في الوقت نفسه أنه لا مجال للاحتفالات المطولة، مع ضرورة التركيز على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، التي يستضيفها الأحمر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل، بصالة الأمير عبد الله الفيصل.

وحفزت إدارة الأهلي اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية حال التتويج برابع الألقاب هذا الموسم، من خلال بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، مُشددةً على ضرورة غلق الاحتفالات مؤقتًا، والتركيز على المرحلة القادمة.

وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بالفوز ببطولة السوبر الإفريقي، مُعبرًا عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم، وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وأشاد الخطيب بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون، واللعب بروح الفانلة الحمراء وإسعاد جماهير الأهلي، "التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلَّ يومًا عن ناديها في كافة المواقف".

وأكد رئيس الأهلي على ثقته الكبيرة في جميع عناصر فريق اليد، ووجه لهم التحية، وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز، والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات.