قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تمثل جريمة هي الأكبر في التاريخ بحق الإنسانية، مؤكدا أن اجتياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية، لا يهدد فقط الحدود المصرية الشمالية؛ بل يهدد 1.5 مليون فلسطيني محاصرين في المنطقة بمجزرة إنسانية
واعتبر خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر «CBC»مساء الثلاثاء، أن اختراق العدو الصهيوني لمعاهدة السلام والسير على الحدود المصرية يمثل «إعلان حرب» من جانبهم، مطالبا بوقفة حقيقية تجاه هذا الخرق، قائلا: «نطالب بإجراءات عاجلة إزاء ما جرى».
وطالب نقيب الصحفيين بتجميد أو إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن حكومة الاحتلال هي من خرقت هذه المعاهدة وليست مصر، قائلا: «النقابة طالبت بتجميد أو إلغاء هذه المعاهدة، هذه المعاهدة لا بد أن تلغى أو تجمد، نحن أمام مجازر جماعية تحدث تجاه شعب شقيق مستمرة منذ 7 أشهر، واليوم تطور إلى عدوان على الأمن القومي المصري».
وشدد أن مصر ليست بحاجة إلى علاقات مع دولة عدوانية تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما بعدما تطور الأمر بالوصول إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أن إلغاء معاهدة السلام وقطع العلاقات مع من يعتدي على أمن مصر القومي واجب في حال الاعتداء على الأمن القومي.
وأكد إدراك الجميع لفداحة الحرب والعدوان، لكنه شدد على وجود محددات لا يمكن التغاضي عنها خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع الإنسانية، قائلا: «هناك محددات لا بد من الحفاظ عليها تتعلق بالأوضاع الإنسانية وتهديد قرابة 1.5 مليون بمجزرة جماعية على حدودنا، هذا أيضا يهدد الأمن القومي، الوضع الإنساني قد يدفع نحو التهجير وإنهاء القضية الفلسطينية».