 البلشي: أطالب بتجميد أو إلغاء معاهدة السلام .. ما يحدث بغزة أكبر جريمة إنسانية في التاريخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البلشي: أطالب بتجميد أو إلغاء معاهدة السلام .. ما يحدث بغزة أكبر جريمة إنسانية في التاريخ

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 6:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 6:40 ص

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ‏تمثل جريمة هي الأكبر في التاريخ بحق الإنسانية، مؤكدا أن اجتياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية، لا يهدد فقط الحدود المصرية الشمالية؛ بل يهدد 1.5 مليون ‏فلسطيني محاصرين في المنطقة بمجزرة إنسانية‎ ‎
‏واعتبر خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر ‎«CBC»‎مساء ‏الثلاثاء، أن اختراق العدو الصهيوني لمعاهدة السلام والسير على الحدود المصرية يمثل ‏‏«إعلان حرب» من جانبهم، مطالبا بوقفة حقيقية تجاه هذا الخرق، قائلا: «نطالب بإجراءات ‏عاجلة إزاء ما جرى».‏
وطالب نقيب الصحفيين بتجميد أو إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن حكومة الاحتلال ‏هي من خرقت هذه المعاهدة وليست مصر، قائلا: «النقابة طالبت بتجميد أو إلغاء هذه المعاهدة، ‏هذه المعاهدة لا بد أن تلغى أو تجمد، نحن أمام مجازر جماعية تحدث تجاه شعب شقيق ‏مستمرة منذ 7 أشهر، واليوم تطور إلى عدوان على الأمن القومي المصري».‏
وشدد أن مصر ليست بحاجة إلى علاقات مع دولة عدوانية تواصل عدوانها على الشعب ‏الفلسطيني الشقيق، لا سيما بعدما تطور الأمر بالوصول إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أن ‏إلغاء معاهدة السلام وقطع العلاقات مع من يعتدي على أمن مصر القومي واجب في حال ‏الاعتداء على الأمن القومي‎.‎
وأكد إدراك الجميع لفداحة الحرب والعدوان، لكنه شدد على وجود محددات لا يمكن التغاضي ‏عنها خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع الإنسانية، قائلا: «هناك محددات لا بد من ‏الحفاظ عليها تتعلق بالأوضاع الإنسانية وتهديد قرابة 1.5 مليون بمجزرة جماعية على حدودنا، ‏هذا أيضا يهدد الأمن القومي، الوضع الإنساني قد يدفع نحو التهجير وإنهاء القضية ‏الفلسطينية». ‏

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