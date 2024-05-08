 تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث وسط البلد لجلسة 22 يونيو المقبل - بوابة الشروق
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث وسط البلد لجلسة 22 يونيو المقبل

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 3:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 3:27 م

قررت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث وسط البلد، إلى جلسة 22 يونيو المقبل للاطلاع.

كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.


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