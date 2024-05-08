ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 حالة وفاة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البرازيل إلى 95 حالة وفاة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت مصادر محلية أن مياه الفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام عن عشرات الآلاف من الأشخاص بمدينة بورتو أليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول جنوب شرق البرازيل والمناطق المحيطة بها.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى الإضرار بأكثر من 200 منطقة في ريو جراندي دو سول، وتدمير العديد من الطرق والكباري والسدود.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد تعهد بتقديم دعم كبير لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.

يذكر أن ريو جراندي دو سول كانت قد تعرضت في سبتمبر الماضي لإعصار مداري تسبب بتشكل فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.