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نائب رئيس فنزويلا: ندرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركة «روس نفط»

أ ش أ
نشر فى : السبت 8 يونيو 2019 - 11:49 ص | آخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 11:49 ص

قال نائب الرئيس الفنزويلي المعني بالاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والإنتاج طارق العيسمي، اليوم السبت، إن كاراكاس تدرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع شركة "روس نفط" الروسية.

وأضاف العيسمي - في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، على هامش انعقاد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "نطور العلاقات مع (روس نفط) ونفكر في جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع الشركة، ومما لا شك فيه أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا في قطاع الطاقة من خلال شركتي (روس نفط) وشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في أس أيه) تتطور بشكل جيد".

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