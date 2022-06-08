الشرطة الألمانية لا تستبعد وجود دافع سياسي وراء حادث الدهس ببرلين

تسبب حادث دهس بسيارة في وسط برلين، اليوم الأربعاء، في إصابة 15 شخصاً ووفاة سيدة متأثرة بجراحها في الحال.

وأصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة، بينهما 5 يصارعون الموت، فيما أصيب 7 بإصابات خفيفة. ودوافع الهجوم غير معروفة حتى الآن، لكن الشرطة لا تستبعد وجود دافع سياسي وراءه.

وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة التي تسببت في الحادث في الموقع.

وبحسب الشرطة فإن الرجل يبلغ من العمر 29 عاما، وهو ألماني من أصل أرميني يعيش في برلين.

وحاول الرجل الهرب في البداية، لكن المارة نجحوا في احتجازه وسلموه إلى الشرطة.

ومساء اليوم، نفذت فرق الشرطة مداهمة ضد شقة الجاني، حيث اقتحمت مجموعة الشقة بصحبة روبوت استطلاع، لتفتيشها والبحث عن أدلة على دوافع الهجوم.

من غير الواضح ما إذا كانت فرق الشرطة عثرت على شيء ما في الشقة أو أخذته معها، إذ لم تعلن الشرطة عن أي تفاصيل حول المداهمة.

ووقع الحادث الجديد عندما قاد الجاني "جور. إتش" (٢٩ عاما)، وهو ألماني من أصل أرميني، سيارته بسرعة كبيرة باتجاه ممر المشاة، وصدم حشد يضم 24 شخصا، بينهم معلمة وعدد كبير من طلبة المدارس.