فينجادا: لم يُخبرني كيروش بأسباب رحيله عن منتخب مصر

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، أن مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لم يخبره بأسباب رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء، إن تقييم عمل كيروش مع المنتخب كان إيجابيا والمنتخب كان يستحق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 والفوز بكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف:" كيروش وصل لنهائي أمم إفريقيا لكن لم يساعده الحظ وخسر مباراة التأهل لكأس العالم لكنه أدى ما عليه وكان دوره هاما مع المنتخب".

وأكمل:" كيروش جاء قبل أسبوع من المباريات وهي فترة قصيرة وكيروش مدير فني له سمعة كبيرة في مجال كرة القدم".

وأتم:" كان من الأفضل أن يأتي لتدريب المنتخب قبل المباريات بفترة كبيرة لتتاح له فرصة كبيرة للعمل مع المنتخب".

وأعلن كيروش رحيله عن منتخب مصر بعد فشله في التأهل للمونديال بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة.