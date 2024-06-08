شركة سكك حديدية تشيكية تسحب عربات نمساوية الصنع بعد حادث مميت

أعلنت الشركة المشغلة لقطار الركاب الذي تعرض لحادث تصادم مميت في جمهورية التشيك هذا الأسبوع أنها ستسحب 13 عربة نوم نمساوية الصنع من الخدمة بعد اكتشاف عيوب في عملية التصنيع .

ولقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون في الحادث الذي وقع في باردوبيتشى في الساعات الأولى من صباح الخميس، عندما اصطدم قطار ركاب وجها لوجه بقطار شحن.

ولم يتم تحديد سبب الحادث بعد. كان القطار الليلي السريع الذي تشغله شركة "ريجيو جيت" يسافر من براغ إلى كوشيتشى في سلوفاكيا. ووفقا لخدمات الطوارئ ، كان على متن القطار أكثر من 300 راكب.

وقالت "ريجيو جيت" في بيانها إن إطار العربة بين المقصورتين الأولى والثانية في عربة النوم نمساوية الصنع قد انكسر في التصادم وأن هذا تسبب في وفاة الركاب الأربعة.

وكشف مزيد من التحقيق أن عربة نوم من نفس النوع تشغلها خدمة السكك الحديدية الوطنية النمساوية "أو بي بي" أظهرت أضرارا مماثلة بعد حادث أقل خطورة بالقرب من سالزبورج في عام 2018. وقالت إنه تم اتخاذ قرار الآن بإلغاء تشغيل جميع عربات النوم من هذا التصميم.

ويرى خبراء النقل أن شبكة السكك الحديدية التشيكية في حاجة ماسة للتجديد.