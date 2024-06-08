مصادر: واشنطن ساهمت استخباراتيا في تحرير أسرى إسرائيليين بغزة

ساهمت الولايات المتحدة استخباراتيا في عملية تحرير 4 محتجزين ( أسرى) إسرائيليين، السبت، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصادر إسرائيلية أمريكية (لم تسمها) إن "الولايات المتحدة ساعدت بشكل استخباراتي في عملية تحرير المحتجزين ( الأسرى) في النصيرات".

وأشارت المصادر إلى أن "الأمريكيين كانوا على علم بالعملية مقدما، بل ودعموها بشكل عملي" بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان على إكس: "في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة (أسرى) إسرائيليين من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات" وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر لهيئة البث، إن عملية تحرير المحتجزين كانت "قيد التخطيط منذ أكثر من شهر، حيث تضمنت نماذج في عدة أماكن تدربوا فيها على القتال في منطقة مشابهة لمخيم النصيرات".

وذكر مسؤول أمني إسرائيلي للهيئة، أن "فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا تتمركز في إسرائيل طوال فترة الحرب، وتساعد المخابرات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالمحتجزين".

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "فريقا أمريكيا رسميا متمركزا في إسرائيل ومتخصصا في إنقاذ ( الأسرى) ، ساعد في العملية من خلال توفير معلومات استخبارية وغيرها من الدعم اللوجستي".

ويأتي إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير 4 من المحتجزين بغزة، تزامنا مع مقتل 210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400، السبت، في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وعقب ذلك، قالت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، إن الجيش الإسرائيلي "تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه، لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية"، دون ذكر عدد معين.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.