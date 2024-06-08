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﻿وزير الخارجية الباكستاني يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 11:35 م

حث نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء لوقف "العقاب الجماعي الذي تم إطلاقه على الفلسطينيين" والمساعدة على ضمان وقف إطلاق النار الفوري وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وأدان إسحاق دار بشدة استخدام القوات الإسرائيلية التجويع كسلاح في الحرب.

وقال نائب رئيس الوزراء في اجتماع غير عادى لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية في إسطنبول: "إن الهجمات التي شنها مؤخرا مستوطنون إسرائيليون على قوافل مساعدات بالإضافة إلى احتلال معبر رفح الحدودي مع مصر يرقي إلى عرقلة عمدية للإمدادات الإنسانية بنية واضحة لتجويع السكان المدنيين."

وأضاف أن العالم يشهد قتلا عشوائيا للمدنيين بأعداد كبيرة غير متناسبة من النساء والأطفال، و "القوات الإسرائيلية تقصف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية بصورة ممنهجة لاستهداف وجود الفلسطينيين ذاته."

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