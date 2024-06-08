إعلام عبري: مقتل ضابط في وحدة اليمام خلال عملية تخليص المحتجزين في غزة

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بمقتل ضابط في وحدة اليمام خلال عملية تخليص المحتجزين في غزة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، عن الشرطة الإسرائيلية قولها، إن أرنون زامورا، القائد في الجيش الإسرائيلي، قُتل أثناء عملية تحرير الرهائن من النصيرات.

وأوضحت أن «زامورا أصيب بجروح خطيرة أثناء العملية وتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى، واضطر الأطباء في النهاية إلى إعلان وفاته».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تمكنه من تحرير 4 محتجزين أحياء في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن العميلة المركبة للجيش والشاباك والشرطة، أسفرت عن تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين، هم: نوعا أرغماني (25 عامًا)، وألموع مئير (21)، وأندري كوزلوف (27)، وشلومي زيف (40).

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى «تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات».

ولفت إلى أن «وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير»، قائلًا إن «قوات الأمن ستواصل العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين».