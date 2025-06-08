حماس: ندير حرب استنزاف ضد جيش الاحتلال ومستعدون لصفقة شاملة

قالت حركة حماس إنها تدير حرب استنزاف ضد القوات الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى جاهزيتها لصفقة شاملة، متهمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالجري وراء أوهام "النصر المطلق".

وأضافت حماس في بيان، اليوم الأحد: "المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين، وتفاجئ العدو يوميا بتكتيكات ميدانية متجددة".

وتابعت: "تصعيد الاحتلال عمليته العسكرية يفاقم خسائره، ويدفع أسراه نحو المجهول، ولا حل إلا عبر صفقةٍ شاملة، وهو ما يرفضه نتنياهو.

وتابعت: "النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهمٍ يضلل جمهورَه".

وختمت حماس بيانها بالقول: "الحرب التي أرادها نتنياهو بلا نهاية تحوّلت إلى عبء يومي، وستكون نهايته السياسية والشخصية، بعد سقوط وهم الحسم السريع".