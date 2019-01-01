خلية الإعلام الأمني العراقية: ضبط معامل تفخيخ وصواريخ كاتيوشا خلال عملية «إرادة النصر»

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبط معامل تفخيخ وصواريخ كاتيوشا خلال عملية "إرادة النصر" ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، فقد تمكن اللواء 31 في الحشد الشعبي اليوم من العثور على وكر يحتوي على معمل تفخيخ وصواريخ كاتيوشا معدة للتفجير، كما عثر على معملين للتفخيخ أيضاً يحتويان على صواريخ نمساوي وكاتيوشا أيضًا.

وأضافت الخلية أن "اللواء 35 في الحشد الشعبي عثر على دار مفخخة وحزام ناسف ومواد لوجستية ووكر يحتوي معمل للتفخيخ وصواريخ كاتيوشا معدة للتفجير ، وقد تمت معالجتها من قبل مفارز الهندسة".

ولفتت الخلية إلى أن "فوج سوات عثر على وكر وقد تمت معالجتة ايضا، وعثر اللواء 91 في فرقة المشاة الرابعة عشر على مركز للإتصالات ومعمل لتصنيع العبوات و5عبوات ناسفة محلية الصنع و6 قذائف نمساوي وقنبرتي هاون 60 ملم و4 صواريخ دبابة وكبسولتين وقداحتي تفجير، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وعلى الجانب الآخر، فقد تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة من تدمير وكر وتفجير عبوات ناسفة في "قرية الشويلي".

من جانبه، تمكن طيران الجيش من تدمير عجلة (سيارة) للإرهابيين، وأرشد القطعات الأرضية على عجلة أخرى وقد تم ضبطها ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.

كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية اعلنت مساء أمس الأحد انطلاق عملية مشتركة للقوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وصولا الى الحدود العراقية -السورية اقصى غربي العراق.

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