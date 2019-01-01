التحالف العربي: ممارسات الحوثي عززت من وجود الإرهاب باليمن

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عززت من وجود التنظيمات الإرهابية باليمن، حيث حاولت التنظيمات الإرهابية تأسيس نواة لها في اليمن.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الميليشيات الحوثية عرضت أسلحة حصلت عليها من إيران"، مُشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية "أن استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين يدل على إفلاسها".

وتابع المالكي قائلًا: "إن زعيم داعش في اليمن كُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته باليمن"، موضحًا أن زعيم داعش في اليمن "أبو أسامة المهاجر" قاتل مع التنظيم في سورية.

وأوضح المالكي"أن زعيم داعش في اليمن يمني ويحمل كنى مختلفة".

وعن الانتهاكات، قال المالكي إن التحالف رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل ميليشيات الحوثي بالحديدة،لافتًا إلى أن الحوثي يواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم ويستهدف المدنيين بالحديدة.

وأكد المالكي أن العمل الإنساني يفوق العمل العسكري في كافة أنحاء اليمن، مُنوهًا لاستمرار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال المالكي إن هناك 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019.

واستطر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قائلًا: "منحنا أكثر من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى اليمن خلال نحو أسبوعين"، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية تعطل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية.