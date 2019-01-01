27 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال 6 أشهر

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم الاثنين، أن عدد المسافرين عبر منافذ الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، تجاوز 27 مليون مسافر.

وقال مدير عام الإدارة اللواء محمد أحمد المري للصحفيين اليوم: "استحوذت المنافذ الجوية على النسبة الأعلى في حركة دخول وخروج المسافرين بواقع 25 مليون مسافر، ثم عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية بواقع مليون و816 ألفا و141 مسافرا فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 557 ألفا و500 مسافر".

وأظهرت إحصاءات "إقامة دبي" ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة، اذ وصل عددهم خلال النصف الاول إلى خسمة ملايين و731 ألفًا و67 مستخدمًا.