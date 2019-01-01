السيسي يترأس اليوم قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول والتكتلات الإفريقية

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قمة تنسيقية بنيامي عاصمة النيجر بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ورؤساء التكتلات الأفريقية ومن بينها: الكوميسا و"مجموعة شرق إفريقيا "إياك، و"إيكواس"، و"السادك"، ومجموعة التنمية "الإيجاد"، بالاضافة إلى مجموعتي "اتحاد المغرب العربى" و"الساحل والصحراء" لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تم إطلاقها فى القمة الافريقية الاستثنائية، أمس الأحد.

وسوف تطرح التكتلات الاقتصادية الأفريقية رؤيتها تجاه تنفيذ الاتفاقية القارية التي وقعتها 54 دولة ودخل حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضى.

ومن جانبه أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقى محمد بالاطلاق الرسمى لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في تاريخ القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميا يعد بمثابة خطوة هامة على طريق تحقيق الاهداف الواردة فى أجندة الاتحاد الافريقى 2063، مشيرا إلى أن السريان السريع لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يعد مصدر اعتزاز كبير للقارة الافريقية.

وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد وسيلة فعالة لتعزيز التصنيع والاندماج مع الاهداف والطموحات الواردة فى أجندة 2063.