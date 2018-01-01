إحصائية تونسية: عدد السياح تخطى 3 ملايين و770 ألف سائح خلال 6 أشهر

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زاد عدد السياح الوافدين على تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7ر16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وكشفت بيانات رسمية، حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، اليوم الاثنين، عن أن عدد السياح تخطى ثلاثة ملايين و770 ألف سائح حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بثلاثة ملايين و233 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتطور عدد السياح الأوروبيين بشكل عام بنحو 22 بالمئة بينما عرفت السوق البريطانية تطورا بنسبة 119 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2018.

كما زاد عدد السياح القادمين من دول المغرب العربي بنسبة 3ر18 بالمئة.

وزادت عائدات القطاع السياحي بالدينار التونسي بنسبة 5ر42 بالمئة بواقع 1982 مليون دينار مقارنة بـ1392 مليون دينار في النصف الأول من 2018.

وبعد الهجمات الارهابية الدامية لعام 2015 والتي أوقعت 59 قتيلا من السياح الأجانب تعافى القطاع السياحي تدريجيا مع الاستقرار الأمني.

واستقطبت تونس في العام الماضي أكثر من ثمانية ملايين سائح للمرة الاولى في تاريخها وتتطلع هذا العام الى تخطي رقم تسعة ملايين.

وشهدت العاصمة تفجيرين ارهابيين في نهاية يونيو الماضي أوقعا قتيلين وسبعة جرحى لكن وزير السياحة روني الطرابلسي استبعد أن يكون لذلك تأثيرا على انتعاش القطاع السياحي.