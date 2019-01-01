رئيس الوزراء التنزاني يزور العاصمة الإدارية ويبحث الاستفادة من الخبرات المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار رئيس الوزراء التنزاني، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، العاصمة الإدارية الجديدة وتعرف على عدد من المشروعات الجارية بها.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أحمد زكي عابدين، إلى رئيس الوزراء التنزاني شرحا عن الغرض من المدينة ونبذة مختصرة عما تم إنجازه على أرض الواقع.

واصطحب عابدين، رئيس الوزراء التنزاني والوفد المرافق له في جولة ميدانية إلى الحي الحكومي وعدد من المواقع الأخرى، إلى جانب مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وقال المتحدث باسم الشركة، العميد خالد الحسيني، إن رئيس الوزراء التنزاني أبدى إعجابه الشديد بحجم الإنجاز الذي لمسه بالعاصمة الإدارية.

وأضاف أنه طلب التعاون في هذا المجال ونقل الخبرات المصرية والشركات العاملة بالمشروع في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في بلاده.