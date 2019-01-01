منح 15 إماراتيا رخصة لتشغيل المفاعلات النووية بأبوظبي

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أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، اليوم الاثنين، عن منح 15 إماراتيا رخص تشغيل المفاعلات النووية، ليشكلوا "الدفعة الأولى من مدراء تشغيل المفاعلات ومشغلي المفاعلات في دولة الإمارات".

ويعمل الحاصلون على الرخص في شركة "نواة" المكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وهي أول محطات للطاقة النووية في الإمارات.

ووصلت النسبة الكلية لإنجاز محطات براكة( 4 محطات) مع نهاية مارس الماضي 93%، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة 82% ونسبة الإنجاز في المحطة الثالثة 91% وفي المحطة الثانية 95% فضلا عن إنجاز العمليات الإنشائية للمحطة الأولى والتي تخضع حاليا لعدد من الاختبارات.

وسيتولى فريق عمل متنوع من الخبراء العالميين والإماراتيين عملية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن.