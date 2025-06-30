حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 200 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 شهيدًا، و223 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023م، إلى 56 ألفًا و531 شهيدًا، و133 ألفًا و642 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 6203 شهداء، و21 ألفًا و601 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.