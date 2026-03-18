أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية إلى إيران

أرسلت أذربيجان، الأربعاء، مساعدات إنسانية جديدة إلى إيران تحتوي على أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وذكرت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية "أذرتاج" في بيان، أن المساعدات تم إرسالها بناء على تعليمات من الرئيس إلهام علييف.

وأشارت إلى أن حجم المساعدات يبلغ 82 طنا، بينها 76 طنا من المواد الغذائية و4 أطنان أدوية وطنان من المستلزمات الطبية.

وفي 8 مارس الحالي، أعلنت أذربيجان إرسال 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى إيران.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.