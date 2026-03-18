الصادرات اليونانية إلى أمريكا لم تتأثر بالرسوم خلال عام 2025

أظهر تقرير لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية للسفارة اليونانية في واشنطن أن قيمة الصادرات اليونانية إلى الولايات المتحدة لم تتغير تقريبا خلال عام 2025، على الرغم من الغموض الناجم عن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم على التجارة الدولية.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 4ر2 مليار يورو خلال عام 2025، مقارنة بـ 41ر2 مليار دولار خلال عام 2024، بانخفاض هامشي بنسبة 3ر0%، في حين ارتفعت الواردات الأمريكية بنسبة 5ر8% وبلغت قيمتها 34ر2 مليار يورو، مقارنة بـ 16ر2 مليار يورو خلال عام 2024.

وبلغ حجم التجارة الثنائية 75ر4 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 8ر3%.

ومازال قطاع الطاقة هو المساهم الرئيسي في التجارة، حيث بلغت واردات الطاقة اليونانية من أمريكا 18ر1 مليار يورو خلال عام 2025، من بينها 95% شحنات غاز طبيعي مسال بقيمة 13ر1 مليار يورو.