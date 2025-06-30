الكويت تطلب استضافة السوبر المصري

كشف أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن وجود مفاوضات متقدمة مع الاتحاد المصري لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري للموسم المقبل، وذلك في نوفمبر المقبل على أرض الكويت.

وصرح اليوسف، في تصريحات نقلتها وكالة "سنا نيوز" الكويتية، أن البطولة ستقام بمشاركة أربعة أندية، هي: الأهلي بطل الدوري، الزمالك بطل كأس مصر، سيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية، بالإضافة إلى بيراميدز، الذي يعد الأقرب لحجز البطاقة الرابعة.

وأقيمت بطولة السوبر المصري، في آخر نسختين في الإمارات بمشاركة 4 فرق، حيث توج الأهلي بآخر نسختين في بطولة السوبر المصري، وآخرها النسخة الماضية على حساب الزمالك.