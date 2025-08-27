دعت النيابة العامنة، المواطنين إلى الاستمرار في مبادرة الإبلاغ عن الوقائع والمخالفات المصورة، مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة المخصصة، دون نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، تجنبًا لارتكاب جريمة نشر، ولما قد يسببه ذلك من تقديم صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.

أشادت النيابة العامة بتفاعل المواطنين الإيجابي مع مبادرة المستشار محمد شوقي، النائب العام، الخاصة برصد وتحليل وتلقي البلاغات حول المقاطع المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تتضمن محتوى مجرمًا قانونًا، وذلك عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة منذ مطلع مايو الماضي.

وأكدت النيابة أن المبادرة أثمرت نتائج ملموسة، أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية، وإطلاق رسائل ردع واضحة تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والسلوك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.

وشددت النيابة العامة على أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل متابعة ومساءلة، سواء من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية، أو عبر كاميرات المراقبة، أو من خلال المقاطع المصورة التي توثق تلك الأفعال حال ارتكابها.