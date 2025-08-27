 ريم مصطفى تستعد لتصوير فيلم «حين يكتب الحب» - بوابة الشروق
ريم مصطفى تستعد لتصوير فيلم «حين يكتب الحب»


نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 3:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 3:03 م

وقعت الفنانة ريم مصطفى بطولة الفيلم السينمائي الجديد "حين يكتب الحب"، والمقرر أن تبدأ تصويره قريبًا.

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، من بينهم معتصم النهار وأحمد الفيشاوي، وجميلة عوض، وشيري عادل وسوسن بدر ونانسي صلاح، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى.

يعيد الفيلم ريم للبطولات السينمائية بعد آخر أفلامها أهل الكهف مع المخرج عمرو عرفة، والسيناريست أيمن بهجت قمر، وبطولة عدد من الفنانين منهم خالد النبوي ومحمد ممدوح وغادة عادل.

