ياسر ريان: الأهلي بحاجة إلى مدرب قوي الشخصية يعيد هيبة الفريق

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق،”، أن مباراة الأهلي أمام بيراميدز التي أقيمت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، تُعد من أسوأ المباريات في تاريخ القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الروح القتالية التي تميز لاعبي الأهلي كانت غائبة تمامًا، وأن مستوى أغلب اللاعبين يشهد تراجعًا مقلقًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف ريان في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي في حاجة إلى مدرب صاحب شخصية قوية، ليس فقط على المستوى الفني والتكتيكي، وإنما على مستوى القيادة والقدرة على السيطرة على اللاعبين وإعادة شخصية الأهلي المعروفة داخل الملعب، موضحًا أن شخصية المدير الفني الحالي ريبيرو هادئة ولا تتناسب مع طبيعة القلعة الحمراء.

وأبدى نجم الأهلي السابق اندهاشه من رحيل كريم الدبيس الذي يراه أقوى من محمد شكري الذي تعاقد معه الأهلي، معتبرًا أن هذا القرار لم يكن موفقًا كما أشار إلى أن رحيل المهاجم وسام أبو علي أثّر بشكل كبير على خط هجوم الفريق، خاصة أن محمد شريف لا يستطيع تعويض هذا الغياب.

وأكد ريان أن بعض لاعبي الأهلي لم يظهروا بالجدية المطلوبة أمام بيراميدز، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو الذي “مش شايف نفسه في الأهلي”، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن هناك حالة من الاستهتار ظهرت بوضوح.

وأوضح أن بيراميدز لم يكن في أفضل حالاته، لكن تراجع مستوى الأهلي هو ما جعل الفريق السماوي يبدو أفضل.

وشدد على أن أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه، موضحًا أن لاعبي الأهلي فقدوا شخصية النادي داخل الملعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التونسي محمد علي بن رمضان لم يقدم أي إضافة تذكر للفريق منذ انضمامه٠