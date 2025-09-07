 تدريبات تأهيلية لشحاتة في الزمالك على هامش ودية النجوم - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 6:53 م القاهرة
تدريبات تأهيلية لشحاتة في الزمالك على هامش ودية النجوم

أمير نبيل
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 6:35 م | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 6:35 م

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، على هامش مباراة الأبيض أمام النجوم في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري، ويخضع محمد شحاتة لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.


