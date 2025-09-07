استطلاع رأي: 45% من البريطانيين يعتقدون أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين كمعاملة النازيين لليهود

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن 45% من البريطانيين يعتقدون أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين بالطريقة التي عامل بها النازيون اليهود.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" بتكليف من حملة مناهضة معاداة السامية، أن 21% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا أربعة أو أكثر من التصريحات المعادية للسامية، مقارنة بـ16% في العام الماضي. بينما كانت النسبة 11% فقط في عام 2021.

وقال باحثون إن النتائج أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يتبنون ما يُعتبر آراء معادية للسامية قد تضاعف في أقل من خمس سنوات ليصل إلى أكثر من خُمس السكان. وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ بدء استطلاعات مماثلة قبل عقد من الزمان، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

ووفقا للاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت على عينة مكونة من 2245 بريطانيًا بالغًا في الفترة ما بين 1 و2 سبتمبر الجاري، فإن 45% من البريطانيين يعتقدون أن إسرائيل تعامل الفلسطينيين كما عامل النازيون اليهود.

ويعتنق حوالي 60% من الشباب هذا الرأي، إلى جانب 48% من سكان لندن. ويعد هذا رقمًا قياسيًا، ويمثل زيادة ملحوظة عن الرقم القياسي السابق الذي بلغ 33% في العام الماضي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 49% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا قالوا إنهم يشعرون بعدم الارتياح لقضاء الوقت مع أشخاص يدعمون إسرائيل علنًا، بينما أبدى 18% فقط ارتياحهم لذلك.

كما يعتقد 26% من البريطانيين أن إسرائيل قادرة على الإفلات من العقاب لأن أنصارها يسيطرون على وسائل الإعلام، وذلك مقابل 18% العام الماضي.

إلى ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا مستويات دعم لحركة "حماس" الفلسطينية رغم تصنيفها من قبل الحكومة البريطانية كمنظمة إرهابية، حيث كشفت النتائج أن 10% من الشباب لديهم "نظرة إيجابية" للحركة، وأن 14% منهم يعتقدون أنه من الخطأ تصنيفها جماعة إرهابية.

كما وجد الاستطلاع أن 19% من الشباب يعتقدون أن هجوم "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى) كان مبررًا.