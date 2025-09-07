 محامي المجني عليه في واقعة شهاب من الجمعية: إيداع المتهم درا رعاية أشبه بالمدرسة الداخلية لتقويم سلوكه - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 6:54 م القاهرة
محامي المجني عليه في واقعة شهاب من الجمعية: إيداع المتهم درا رعاية أشبه بالمدرسة الداخلية لتقويم سلوكه

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 6:21 م | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 6:21 م

أوضح هاني محمد، محامي المجني عليه في واقعة اعتداء سائق توكتوك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية"، تفاصيل حكم محكمة مستأنف جنح الطفل بإيداع المتهم في إحدى دور الرعاية.

وقال هاني في تصريحات لـ"الشروق"، إن المحكمة خلال جلسة اليوم قضت بتعديل حكم حبس المتهم عامين في مؤسسة عقابية، واستبدالها بإيداعه في دار رعاية.

وتابع أن المؤسسة العقابية تعني إيداعه في محبس وهو ما يطلق عليها "الأحداث"، بينما إيداعه في دار رعاية لحين بلوغه السن القانوني (18 عامًا) لتقويم سلوكه هي فكرة أشبه بـ"المدرسة الداخلية" ويتعلم خلالها حرفة ويسمح لأسرته بزيارته في أي وقت.

وقبلت محكمة مستأنف جنح الطفل، الاستئناف المقدم سائق التوك توك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" على حكم حبسه عامين، وقضت مجددًا بالاكتفاء يإيداعه في دار رعاية لحين بلوغه السن القانوني.

