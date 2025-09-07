لندن تعتقل 890 شخصا في تظاهرات داعمة لحركة فلسطين أكشن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الأحد، أنها اعتقلت 890 شخصاً خلال احتجاج ضد قرار تصنيف حركة Palestine Action "منظمة إرهابية" السبت، بينهم 17 شخصاً بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، والتي وصفت ذلك بأنه "اعتداء غير مقبول"، حسبما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن 857 شخصاً من المشاركين في الاحتجاج الذي جرى في ساحة البرلمان بلندن، اعتقلوا استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 بتهمة "ارتكاب مخالفات قانونية".

وأضافت أن 33 شخصاً آخرين اعتقلوا بتهم أخرى، بينما تم احتجاز 17 منهم للاشتباه في قيامهم بالاعتداء على عناصر الشرطة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، كلير سمارت، التي قادت العملية الأمنية: "أثناء أداء مهامهم اليوم، تعرض ضباطنا للضرب والركل والبصق، وأُلقيت عليهم أشياء من جانب المحتجين".

وأضافت: "من غير المقبول أن يتعرض من تقع على عاتقهم مهمة فرض القانون وحماية الناس، وفي هذه الحالة توقيف أشخاص ارتكبوا مخالفات بموجب قانون الإرهاب، لمثل هذا المستوى من الاعتداء".

وزعمت الشرطة أن بعض المحتجين مارسوا اعتداءً جسدياً ولفظياً في "محاولة منسقة لمنع الضباط من أداء مهامهم"، مشيرةً إلى أن أكثر من 25 من التوقيفات كانت بتهمة الاعتداء.

وذكرت كلير سمارت أن غالبية التظاهرات، بما فيها مسيرة "الائتلاف من أجل فلسطين" (Palestine Coalition) التي شارك فيها نحو 20 ألف شخص، مرت مع تسجيل توقيفات قليلة جداً، قائلة: "الأمر لم يكن كذلك في التظاهرة التي نظمت "دعماً للجماعة الإرهابية المحظورة فلسطين أكشن".

وأضافت: "التكتيكات التي اعتمدها داعمو فلسطين أكشن في محاولتهم إرباك النظام القضائي، إضافةً إلى مستوى العنف الذي ظهر في صفوف الحشد، استدعت موارد كبيرة وأخرجت الضباط من أحيائهم على حساب سكان لندن الذين يعتمدون عليهم".

- "احتجاج سلمي"

في المقابل، قال ناطق باسم منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين "(Defend Our Juries) إن التجمع كان "صورة للاحتجاج السلمي"، واصفاً تصريحات شرطة العاصمة عن تعرض ضباطها لاعتداءات بأنها "ادعاء مثير للدهشة".

وأضاف: "كنت هنا طوال اليوم، ولم أر أي عنف أو عدائية من أي أحد، بل رأيت العنف والعدائية من جانب الشرطة فقط".

وشوهد بعض الضباط وهم يشهرون عصيهم، بينما قام متظاهرون بخطوات داعمة لجماعة "فلسطين أكشن". كما شوهد رجل يسيل الدم من وجهه خلف حاجز بعد توقيفه، في حين ردد الحشد هتافات "عار عليكم" و"أنتم تدعمون الإبادة".

وشهد الجزء الغربي من ساحة البرلمان مشاهد توتر، حيث سقط عدة متظاهرين أرضاً بسبب التدافع، فيما ألقى البعض المياه على الضباط.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن مئات الأشخاص كانوا يرفعون لافتات تؤكد دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، وهم يدركون أن ذلك في حد ذاته جريمة، إذ كانوا يجلسون بانتظار توقيفهم.

وأعلنت شرطة العاصمة عن أولى التوقيفات عبر منصة "إكس"، بعد 12 دقيقة فقط من الموعد الرسمي لبدء التظاهرة.

وقالت منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين"، الجهة المنظمة للاحتجاج، إنها قدرت عدد المشاركين بنحو 1500 شخص، رفع كثير منهم لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة. أدعم فلسطين أكشن".

وفي تحديث صدر مساء السبت، قالت الشرطة: "لن نتسامح مع أي اعتداءات على الضباط، وتم تنفيذ توقيفات بالفعل. سنحدد هوية جميع المسؤولين ونقاضيهم إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وحذرت الشرطة قبل انطلاق التظاهرة من أن "إظهار الدعم لجماعة محظورة يُعد جريمة بموجب قانون الإرهاب"، مؤكدة: "أينما يرصد ضباطنا مخالفات، سننفذ توقيفات".

- ما هي حركة Palestine Action؟

وكانت جماعة "فلسطين أكشن" أُدرجت على قائمة الإرهاب منذ 5 يوليو الماضي، بعدما صوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة لصالح المقترح الذي قدمته وزيرة الداخلية آنذاك، يفيت كوبر، ما جعل من غير القانوني إظهار أي دعم للجماعة.

وجاء حظر الجماعة، بعد أيام من تعرض طائرتين من طراز "فوييجر" لأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني في قاعدة "آر إيه إف بريز نورتون" في أوكسفوردشاير 20 يونيو الماضي، احتجاجاً على دعم بريطانيا العسكري لإسرائيل.