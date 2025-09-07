سحر نوح تستنكر غياب صورة والدها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي: حالة جهل وتجاهل

استنكرت الفنانة سحر نوح، ابنة الموسيقار محمد نوح، غياب صورة والدها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، إنها تثمن فكرة وضع صور مجسمة للفنانين على مر العصور بطول الطريق، لكنها شعرت بالاستياء بسبب غياب صورة والدها.

وأضافت: «في حالة تجاهل أو جهل إن بابا مش موجود.. لو مخدوش بالهم ده عيب، والمسئول لازم قبل ما يشتغل يقرأ التاريخ»، بحسب تعبيرها.

وأعربت عن ضيقها من سؤال البعض عما قدمه والدها لمصر، قائلة إنه أدار العديد من الندوات التثقيفية والتنويرية، كما تولى رئاسة مهرجان الموسيقى لسنوات طويلة، وكرّم العديد من الفنانين، ويعد من أوائل الفنانين الذين غنوا في سيناء.

وأشارت إلى أن والدها عمل كمنتج ومغنٍ وملحن وممثل، وأنتج مسرحيات ومسلسلات مهمة، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان مكتبه مفتوحًا لأي شخص يطلب المساعدة في مجال الثقافة.

وذكرت أنها ردت بـ«منتهى الحدة» على الأشخاص الذين سألوا عما قدمه والدها للدولة، معقبة: «أنا ممكن أقبل أي حاجة تخصني، بعمل بلوك وأتجاهل الشخص المسيء، لكني مبستحملش أي حاجة تخص أبويا».

وبسؤالها عن تواصل أحد المسئولين معها عقب البوست الذي نشرته عن المشكلة، أجابت: «محدش تواصل معايا، وده شيء عجيب ومستغرباه، المفروض الناس المسئولة عندها حالة وعي وثقافة عشان ميوجعوش ناس تانية»، وفقًا لوصفها.