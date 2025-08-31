كشفت داليا عبدالمحسن، إحدى مصابات حادث قطار مطروح، عن تعرض القطار لعطل قبل انطلاق الرحلة، مشيرة إلى أنها كانت تستقل العربة رقم 4.

وقالت خلال تصريحات لقناة «الشمس» إن القطار كان من المقرر أن يتحرك في الثانية ظهرًا، لكنه تأخر حتى الثانية والنصف تقريبًا بسبب عطل في العربة رقم 5، مضيفة: «رجعوا شالوا عربية وحطوا عربية مكانها»، مؤكدة أن العربتين الرابعة والخامسة كانتا ضمن العربات التي خرجت عن القضبان.

وتساءلت: «العربية فيها عطل.. إزاي القطر يطلع وهو مش مستعد للسفر؟ كان المفروض يوقفوا ويقولوا إن فيه مشكلة».

وأوضحت أنها أصيبت بكدمات في الظهر والذراع، فيما أصيبت ابنتها بكدمة في منطقة القلب، وتعرضت طفلتها الصغرى (6 سنوات) لإصابة في البطن.

ووصفت مشاهد الإنقاذ قائلة: «إحنا اتعجنا.. أهالي مطروح كسروا سقف القطر علشان يخرجونا من فوق».

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحصيلة النهائية لحادث قطار مطروح بلغت 3 وفيات و103 مصابين، خرج 87 منهم من المستشفيات، بينما لا يزال 16 يتلقون العلاج بينهم 3 حالات غير مستقرة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية في بيان لها، أن 7 عربات من القطار رقم 1935 المتجه من مطروح إلى القاهرة خرجت عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال، ما أسفر عن انقلاب عربتين ووقوع الضحايا والمصابين.

وتوجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إلى موقع الحادث، ووجه بتشكيل لجنة فنية عاجلة لتحديد الأسباب، مشددًا على توقيع أقصى عقوبة على المتسبب والفصل الفوري لمن يثبت تقصيره، فيما قدمت وزارة النقل خالص العزاء لأسر الضحايا.