حصلت الشروق على القائمة الكاملة بأسماء المصابين وضحايا حادث قطار الركاب الروسي المكيف رقم 1935، المتجه من مرسى مطروح إلى القاهرة مرورًا بالإسكندرية، والذي خرجت 7 من عرباته عن القضبان في منطقة زاوية العوامة قبل مدينة الضبعة بنحو 88 كيلومترًا.

أسفر الحادث عن وفاة سيدة تُدعى نرمين محمد السيدة (27 عامًا)، والطفل محمد محمد السيد (16 عامًا)، إضافة إلى جثة مجهولة الهوية لرجل يبلغ من العمر نحو 35 عامًا.

كما أسفر الحادث عن إصابة العشرات، بينهم 47 سيدة و11 طفلًا، إلى جانب حالتين من كبار السن.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

ياسمين مختار شحاتة (20 سنة - القاهرة)

بسملة خالد أحمد (10 سنوات - القاهرة)

دنيا مختار شحاتة (26 سنة - القاهرة)

أروى خالد أحمد (6 سنوات - القاهرة)

سعدية أحمد عبد الفتاح (48 سنة - القاهرة)

داليا عبد المحسن إبراهيم (39 سنة - القاهرة)

محمد صلاح رجب (18 سنة)

أميرة مجدي عبد الخالق (37 سنة - الضبعة)

هدية مصطفى سعد (5 سنوات - الجيزة)

أسماء جمعة حسن (33 سنة - الجيزة)

أحمد جودة عبد الله (21 سنة - بني سويف)

عبد الهادي راغب سعد (12 سنة - المنوفية)

محمد خيري محمد (31 سنة - القاهرة)

مروة خيري محمد (20 سنة - القاهرة)

محمد السيد أحمد حسنين (57 سنة - الشرقية)

ندى محمود يوسف (24 سنة - المنوفية)

أحمد خالد عبد الرازق (31 سنة - بنها)

هالة هاني جمال (22 سنة - بنها)

زينب هاني جمال (17 سنة - بنها)

جنات هاني جمال (13 سنة - بنها)

يحيى أحمد عبد الله (المنيا)

هاجر خالد عبد الرازق (21 سنة - بنها)

راندا رضا محمد (44 سنة - بنها)

ميادة هاني جمال (19 سنة - بنها)

جمال هاني جمال (13 سنة - بنها)

محمد علي عوض (43 سنة - مطروح)

أسماء سالم أحمد (30 سنة - مطروح)

مريم خالد علي (14 سنة - مطروح)

فريدة محمد علي (6 سنوات - مطروح)

يوسف محمد علي (10 سنوات - مطروح)

رقية محمد علي (4 سنوات - مطروح)

علي محمد علي (عام واحد - مطروح)

محمد مصطفى محمد (12 سنة - القليوبية)

محمد فتحي محمد (12 سنة - القليوبية)

كنزي محمد فتحي (7 سنوات - القليوبية)

كنده محمد فتحي (7 سنوات - القليوبية)

نادية محمد فتحي (40 سنة - القليوبية)

عمرو عبد العال عبد الخالق (53 سنة - الجيزة)

هبة رجب حسن (42 سنة - الجيزة)

حنين عمرو عبد العال (17 سنة - الجيزة)

يوسف عمرو عبد العال (13 سنة - الجيزة)

أسيل عمرو عبد العال (11 سنة - الجيزة)

عبد الفتاح محمد عبد الله (81 سنة - القاهرة)

محمود عبد الفتاح محمد (42 سنة - القاهرة)

مازن محمود عبد الفتاح (12 سنة - القاهرة)

تيا محمود عبد الفتاح (9 سنوات - القاهرة)

حنان سعيد عبد العظيم (53 سنة - القاهرة)

محمد يوسف خيري (64 سنة - القاهرة)

شيماء عادل محمد (22 سنة - الشرقية)

نادية السيد عبد القادر (65 سنة - الشرقية)

مجدي عبد الغفور رمضان (61 سنة - بنها)

عادل محمد نوح (70 سنة - الشرقية)

عبد الحميد محمد فتحي (36 سنة - بنها)

ثريا السيد عبد القادر (65 سنة - الشرقية)

روثان محمد حمدي (6 سنوات - القليوبية)

نادية محمد السيد (33 سنة - القليوبية)

حياة خالد محمد (5 سنوات - القاهرة)

ابتسام محمد عبد القادر (28 سنة - القاهرة)

عبد السلام مرتاح ممبي (50 سنة - الضبعة)

حسناء محمد السيد (50 سنة - الشرقية)

محمد عبد المنعم محمد (30 سنة - الشرقية)

تبارك محمد عبد المنعم (الشرقية)

ندى محمد عبد القادر (17 سنة - الجيزة)

أسماء محمد عبد القادر (32 سنة - الجيزة)

عمر أحمد فتحي (17 سنة - الجيزة)

محمد ثابت صابر (33 سنة - المنوفية)

شيماء سعيد سليمان (21 سنة - الشرقية)

مصطفى محمد صابر (5 سنوات - المنوفية)

كوثر عبد المنصف محمد (24 سنة - بنها)

محمود فتحي مفرح (24 سنة - بنها)

عبد المعطي محمود عبد السلام (29 سنة)

فاطمة أحمد يوسف (22 سنة - المنوفية)

صباح السعيد حسن (43 سنة - المنوفية)

عطا حسن عطا (20 سنة - الإسماعيلية)

رانيا محمد إبراهيم (45 سنة - الغربية)

محمد رضا مسعد (5 سنوات - الغربية)

كوثر عبد البديع سالم (68 سنة - أسيوط)

منى محمد عبد الله (36 سنة - أسيوط)

عائشة محمد عبد التواب (9 سنوات - أسيوط)

أنس محمد عبد التواب (6 سنوات - أسيوط)

شيماء محمد عبد التواب (11 سنة - أسيوط)

محيي الدين منير محمد (57 سنة - القاهرة)

كامل عاطف أحمد (21 سنة - الشرقية)

أحمد صلاح محمد (44 سنة - المنوفية)

فاطمة شعبان علي (57 سنة - كفر الشيخ)

عبد الرحمن علي شعبان (20 سنة - كفر الشيخ)

نورا محمد رأفت (22 سنة - الشرقية)

إسراء ربيع سعيد (18 سنة - القاهرة)

عماد حمدي فهيم (49 سنة - القاهرة)

أحمد نبيل الشحات (44 سنة - الشرقية)

ياسمين يحيى محمد (21 سنة - الإسكندرية)

ندى حمدي عبد الغني (35 سنة - القليوبية)

رباب عبد الوارث الضو (52 سنة - الغربية)

صابر خميس محمد (47 سنة - الضبعة)

صالح عوض إدريس (43 سنة - سيدي عبد الرحمن)

هالة بنت بكر بن أحمد راضي (70 سنة)

أحمد بن عبد العزيز بن أحمد (81 سنة)

