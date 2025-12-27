اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا للرد على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة يوم غد الأحد لمناقشة خطورة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال دولة مستقلة.

ويأتي الاجتماع استجابة لطلب من مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية، في إطار التحرك العربي المشترك لمواجهة الخطوة الإسرائيلية غير المسبوقة والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية اعتداء صارخا على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وسط تحذيرات من انعكاساتها على استقرار القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل الرد على هذه الخطوة، بما يشمل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

واعترفت إسرائيل أمس الجمعة، بما تسمى جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد "دولة مستقلة ذات سيادة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وأشاد بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل.