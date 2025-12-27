فجر فريق المصرية للاتصالات مفاجأة من العيار الثقيل، وأقصى الأهلي من دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، موسم 2025-2026.

وسجل هدفي فريق المصرية للاتصالات اللاعب البديل مصطفى فوزي، حيث تعادل في الدقيقة 81، ثم عاد في الدقيقة 110 وسجل هدف الفوز لفريقه.

ورغم مشاركته من على مقاعد البدلاء في الربع ساعة الأخير من المباراة، نصب مصطفى فوزي نفسه نجمًا للمباراة، ليخطف كل الأنظار والأضواء، ولكن من هو مصطفى فوزي قاهر الأهلي في مباراة اليوم؟ هذا ما نجيب عنه في السطور التالية..

بدأ مصطفى فوزي، صاحب الـ26 ، مسيرته الكروية في النادي الأهلي من قطاعات الناشئين وكان أحد قائدي فرقة 99 بالنادي، وصعد للفريق الأول في شهر يوليو 2021، ثم خرج معارًا لنادي فيكتوريا جيجكوف التشيكي.

ثم عاد للأهلي بعد موسم في التشيك، وقضى مع الفريق فترة 3 أشهر قبل أن يخرج مرة أخرى على سبيل الإعارة لنادي الداخلية في سبتمبر 2022، وعاد للأهلي في يوليو 2023، قبل أن يرحل مجانًا عن الفريق بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الأول، وانتقل إلى نادي زد.

قضى فوزي نصف موسم مع نادي زد ثم خرج مرة أخرى على سبيل الإعارة لنادي الداخلية في يناير 2024، وعاد في أغسطس من العام ذاته لنادي زد ليفسخ عقده مع الفريق.

وقضى اللاعب 4 أشهر بدون نادي بعد فسخ تعاقده مع نادي زد، ثم وقع عقدًا مع فريق المصرية للاتصالات في يناير من العام الجاري.

وكشف مصطفى في تصريحات عقب مباراة الأهلي أنه كان يعاني من إصابة قوية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يعود للتسجيل في مباراة اليوم، واصفًا هدفي الفوز على الأهلي بالأصعب في مسيرته.