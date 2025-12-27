دبلوماسي أمريكي سابق: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران

قال آلان أير كبير المسئولين السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تعثر المفاوضات النووية يعود إلى تعارض مواقف الطرفين "الولايات المتحدة - إيران".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تشترط التوقف الكامل عن التخصيب النووي قبل أي مفاوضات، بينما تؤكد إيران، وفق المعاهدة، حقها في التخصيب لأغراض مدنية.

وأوضح أن هذا الخلاف يجعل من المستبعد بدء المفاوضات في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن موقف إسرائيل بشأن ضرب إيران قد يكون مرتبطًا بالبرنامج الصاروخي أكثر من النووي، إذ ترى تل أبيب تهديدًا من قدرات إيران الصاروخية والقاذفات التي استخدمتها سابقًا في النزاعات.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، لا تبدو راغبة في السماح لإسرائيل بشن هجوم جديد على إيران، وقد يكون هذا أحد الملفات المطروحة على جدول مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن، حيث يُتوقع أن يسعى نتنياهو للحصول على إذن لشن ضربات على إيران، وهو ما يبدو أن ترامب لن يمنحه.