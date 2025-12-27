مصطفى فوزي: الأهداف في مرمى الأهلي الأصعب في حياتي

وصف مصطفى فوزي، مهاجم المصرية للاتصالات، هدفيه أمام الأهلي بالأصعب في تاريخه، مشددًا على احترامه للنادي الأهلي بيته الذي نشأ فيه.

وفجر فريق المصرية للاتصالات مفاجأة من العيار الثقيل، وأقصى الأهلي من دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، موسم 2025-2026.

وقال مصطفى فوزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «أحمد الله على التوفيق، والفوز في مباراة اليوم، فوز تاريخي».

وأضاف: «الأهلي بيتي الذي بدأت فيه وكنت أحد قتئد فريق 99 في النادي، والهدفين هما الأصعب لأني أحترم الأهلي كثيرًا».

وكشف: «كنت أعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة، وكنت أريد أن أعود للمشاركة واستعادة مستواي ومكانتي في الفريق. لست لاعبًا صغيرًا وتعرضت لإصابات كثيرة والحمد لله تعبت من أجل أن أعود وأقف على رجلي مرة أخرى».

وتابع: «مرة أخرى الحمدلله على الفوز، الجميع اجتهد وتعب خلال الفترة الأخيرة، أشكر الجهاز الفني ومجلس الإدارة واللاعبين على المجهود والروح الكبيرة».

وأوضح: «ربنا يوفقنا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة مهمة في الدوري والفوز بها يضعنا في مراكز متقدمة بجدول الترتيب».

وأتم: «المدير الفني قال لي أنت تريد المشاركة أساسيًا والحصول على وقت أطول، ولكن انظر عندما شاركت في الوقت المناسب سجلت هدفين في وقت مناسب كذلك، ودائما تقدير الله لك أفضل شيء».