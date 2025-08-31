حزبا المحافظين والدستور يطلقان تحالف الطريق الحر لخوض انتخابات مجلس النواب

أعلن حزبا المحافظين والدستور إطلاق تحالف انتخابي تحت اسم تحالف الطريق الحر.

وبحسب بيان صادر عن التحالف الجديد، فإنه ينطلق هذا التحالف من مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليكون صوت الشعب حاضرا وفاعلا وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير.

وأضاف أن حالة العزوف جاءت نتيجة غياب التمثيل الحقيقي لهم، فالطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن من جديد.

وتابع البيان: يأتي قرارنا بخوض الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا المواطن وايمانا بان الشعب المصري يستحق برلمانا يعبر عنه بعيدا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها:

1 - الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود.

2 - دولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون.

3 - سياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده.

ودعا التحالف كل المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل للانضمام إليه في الطريق الحر لتقديم بديلا سياسيا حقيقيا وصادقا يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان يتحدث بلسانه ويرعى مصالحه.



