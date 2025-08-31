شاهد عيان: قطار مطروح عاد للمحطة بسبب عطل كهربائي قبل وقوع الحادث

روى مصطفى المهندس، أحد ركاب قطار مطروح، تفاصيل اللحظات التي سبقت الحادث، مشيرًا إلى أنه كان يستقل العربة الثانية.

وقال خلال تصريحات لقناة «الشمس» إن القطار كان مقررا انطلاقه الساعة 12:45 ظهرًا من محطة مطروح، لكنه تحرك في الواحدة و40 دقيقة، قبل أن يتوقف خمس دقائق ويعود مجددًا إلى المحطة بسبب عطل في التكييف وانقطاع الكهرباء. وأضاف أن العطل تم إصلاحه، لتعود الكهرباء ويُستأنف السير بشكل طبيعي حتى منطقة زاوية العوام بقرية الزيتون، حيث وقع الحادث.

وأوضح أن الجرار وعربة المولد وأول عربتين فقط مرا بسلام، بينما انفصلت العربات الأخرى في الخلف، مشيدًا بجهود أهالي القرية الذين سارعوا لإنقاذ المصابين، وجمع الحقائب، وتوزيع المياه، ونقل الركاب بسياراتهم الخاصة، بجانب جهود الإسعاف والشرطة والحماية المدنية.

وأشار إلى مشاركته في عمليات الإنقاذ، موضحًا أن الأهالي استخدموا سلالم لمساعدة الركاب على الخروج من العربات المنقلبة.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حصيلة الحادث بلغت 3 وفيات و103 مصابين، خرج 87 منهم من المستشفيات، فيما لا يزال 16 يتلقون العلاج، بينهم 3 حالات غير مستقرة.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت في بيان، السبت، خروج 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 المتجه من مطروح إلى القاهرة، بين محطتي فوكة وجلال، ما أدى إلى انقلاب عربتين ووقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتوجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إلى موقع الحادث، ووجّه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب، وتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين، مؤكدا الفصل الفوري لمن تثبت مسؤوليته. كما تقدمت وزارة النقل بخالص العزاء لأسر الضحايا.