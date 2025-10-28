وزير الدفاع القطري: فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال حفل افتتاح منشأة لشركة الدبابات والمدرعات "بي إم سي" التي تنتج الدبابة "ألطاي"، وتسليم أول نسخة منها بالعاصمة أنقرة.

وهنأ الوزير القطري تركيا بعيد الجمهورية الموافق 29 أكتوبر من كل عام، معربا عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم لتركيا الصديقة.

وقال: "اليوم نشهد انطلاقة لإحدى الشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية. نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف: "تمخضت هذه الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين عن دخول دبابة ألطاي الخدمة، بشراكة بيننا وبين تركيا الصديقة عن طريق شركة بي إم سي".

وأشار إلى وجود العديد من الشراكات بين قطر وتركيا، معربا عن فخره بالزيارة التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر الأسبوع الماضي.

وذكر الوزير أن أمير البلاد تميم بن حمد كلفه بتمثيله في حفل تسليم دبابة ألطاي، معربا عن سعادته بتواجده في تركيا في هذه المناسبة.

وتمنى المزيد من الشراكات في المجال الدفاعي والاقتصادي بين قطر وتركيا.