وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لواشنطن والصين في فنزويلا

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن هناك متسعا لموازنة الأدوار لكل من الولايات المتحدة والصين في فنزويلا للسماح بالتجارة، ولكن واشنطن لن تسمح لبكين بسيطرة كبيرة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وفي مقابلة مع «فوكس بيزنس نِتورك»، أوضح رايت، أيضا أنه يتوقع أن تزيد شيفرون أنشطتها في فنزويلا بسرعة، مع تطلع كونوكو فيليبس وإكسون موبيل أيضا للعب دور في هذا القطاع.

وكشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس السيطرة على نفط فنزويلا لسنوات، وخفض أسعاره.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب ومستشاريه يخططون لمبادرة للهيمنة على صناعة النفط الفنزويلية لسنوات قادمة، وأبلغ الرئيس مساعديه بأنه يعتقد أن جهوده يمكن أن تساعد في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة القول، إن خطة تجري دراستها تتضمن ممارسة الولايات المتحدة بعض السيطرة على شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بتروليوس دي فنزويلا»، بما في ذلك الاستحواذ على الجزء الأكبر من إنتاج الشركة من النفط وتسويقه.

وكانت شركة النفط الفنزويلية العامة قد أعلنت، الأربعاء، أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة في شأن بيع النفط، بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، وتصريح ترامب بأن واشنطن ستدير تسويق الخام الفنزويلي.

وذكرت الشركة في بيان أنها «تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية القائمة بين البلدين».

وأشارت إلى أن «هذه العملية تتم وفق نماذج مماثلة لتلك المطبقة مع شركات دولية مثل شيفرون، وتستند إلى تبادل محض تجاري، ينسجم مع معايير القانون والشفافية والفائدة المتبادلة».