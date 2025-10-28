الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ومستجدات الإقليم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الثلاثاء، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة عمان، في إطار زيارة غير معلنة المدة بدأها الرئيس العراقي إلى المملكة الثلاثاء، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الجانبين أكدا "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها".

واستعرضا "سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي المشترك، وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع والأفراد بين البلدين".

كما تناولا "أبرز المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على دعم الحلول السلمية للأزمات بما يضمن سيادة الدول وأمن أراضيها".

ونقل البيان عن ملك الأردن تأكيده "أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والتكامل الاقتصادي".

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، دعا عاهل الأردن إلى "ضرورة ضمان الالتزام بتطبيق اتفاق إنهاء الحرب بجميع مراحله، ووقف التصعيد (الإسرائيلي) بالضفة الغربية (المحتلة)".

ولفت إلى "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، وإزالة القيود التي تعيق وصول المساعدات الإغاثية".

ملك الأردن حذر "من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

من جانبه، أكد الرئيس العراقي "حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية مع الأردن، ومواصلة العمل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وفي 10 أكتوبر الجاري، توصلت "حماس" وإسرائيل إلى اتفاق يوقف الإبادة الجماعية بغزة، ويقضي بتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، استنادا إلى خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.