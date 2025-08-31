سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت متأخر السبت، صورا ومقاطع مصورة للمرة الأولى لقادتها الذين قُتلوا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقالت القسام، عبر قناتها في منصة "تلجرام"، إن هذه "صور تُنشر للمرة الأولى للقادة الشهداء الأطهار"، وتضمنت صورا منفردة، وأخرى تظهر اجتماعات لقادة.

الصور شملت: رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار الذي انتخب خلفا له، وقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وقائد لواء غزة باسم عيسى.

كما تضمنت كلا من القائد في كتائب القسام محمد السنوار، وقائد لواء خان يونس في كتائب القسام رافع سلامة أبو محمد، والقيادي في القسام رائد ثابت أبو محمد.

وتعد هذه أول مرة تنشر فيها حماس صورا لمحمد الضيف، الذي مثَّل على مدار 20 عاما لغزا غامضا لإسرائيل، وأعلنت الحركة اغتياله بهجوم إسرائيلي في 30 يناير الماضي.

وجاء نشر تلك الصور والمقاطع المصورة بعد أن ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، مساء السبت، أن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال متحدث كتائب القسام أبو عبيدة في غارة على حي الرمال بمدينة غزة (شمال).

وبينما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إنه استهدف "قياديا مركزيا في حماس بمدينة غزة"، تلتزم الحركة الصمت حيال تداعيات الغارة.

كما بثت كتائب القسام، عبر تلجرام، فيديو كليب مدته دقيقتين ونصف بعنوان "سيِّد الشهداء" من أداء الجوقة العسكرية.

وتضمن الكليب صورا ومقاطع مصورة تعرض لأول مرة، وأنشودة بعنوان "أنت هنا في أرضنا كجذورنا الأنقى.. مثل المآذن ظلنا والضيف إن يرقى".

الكليب اشتمل كذلك على مشاهد لعناصر مدججة بالسلاح من كتائب القسام، وعمليات قصف من غزة على إسرائيل، وحشود فلسطينية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، فضلا عن جانب من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

وفي ذلك اليوم هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

ورغم وحشية حرب الإبادة، تعلن القسام بوتيرة شبه يومية عن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية خلال عمليات تبث تسجيلات مصورة لبعضها.