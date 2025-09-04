إطلاق «بريدج» في القاهرة استعدادًا لقمة ديسمبر في أبوظبي

نظّم المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، فعالية إعلامية بعنوان "Bridge" بفندق سانت ريجيس القاهرة، بحضور نخبة من رموز الإعلام والصحافة والفن في مصر والوطن العربي.

استُهلت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ الصحافة والإعلام والفن في مصر باعتبارها "أم الفنون".

كما عُقدت ندوة حوارية مع الدكتور الكعبي أدارها الإعلامي محمود سعد، فيما اختُتمت الأمسية بحفل فني مباشر قدّمته الفنانة نسمة محجوب.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات والآفاق المستقبلية في القطاع الإعلامي، بما يمهّد لبناء شراكات جديدة وتبادل أفكار مبتكرة ستجد انعكاساتها في قمة "بريدج" المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل وما بعدها.

وفي كلمته، أوضح الدكتور الكعبي أن الهدف من انعقاد قمة "بريدج" الإعلامية يتمثّل في توفير فضاء تشاركي وتفاعلي مترابط يحتضن صناعات الإعلام والمحتوى والتأثير، ويجمع المبدعين والمستثمرين وواضعي السياسات ومبتكري التقنيات، إلى جانب شركات المحتوى والمراكز الأكاديمية والبحثية.

وأشار الكعبي إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، مؤكّدًا أن مصر دائمًا في القلب، فهي التي تؤسس لحدود الأشياء، وأن حضورها في مثل هذه الفعاليات لا يحتاج إلى دعوة، لأنها الأساس. وأضاف أن مصر تُعدّ مركز التغيير القادم وبوابة إلى إفريقيا وعمق الوطن العربي.

كما شدّد على أن القمة تسعى إلى تحفيز الحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بما يساهم في رسم ملامح منظومة متكاملة تجعل من المحتوى رافعة للتنمية، ومصدرًا مستدامًا للقيمة الثقافية والاقتصادية، ووسيلة لتعزيز التواصل والحوار بين المجتمعات والثقافات.