الأحد 31 أغسطس 2025 10:50 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات تحريضية على جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الأحد 31 أغسطس 2025 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2025 - 10:23 ص

ألقى جيش الاحتلال الاسرائيلي منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن "مسيرة إسرائيلية نفذت بعد منتصف الليلة الماضية غارة استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل ، من دون وقوع أية إصابات".

وأفادت بـ"سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر"، لافتة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

